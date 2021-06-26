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Пенсионер в России упал в лужу и чуть не утонул

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В Тюмени на улице Газовиков пенсионер упал в лужу на дороге и чуть не утонул. Об этом сообщает 72.RU.

Утром в субботу, 26 июня, на улице после прорыва водопровода затопило отрезок дороги и часть тротуара, из-за чего образовался провал. Шедший по тротуару пенсионер упал в него и едва не утонул. По словам очевидца, из-под воды была видна только надувшаяся куртка.

Его вытащил из воды проходивший рядом молодой человек. Пенсионер нахлебался воды, но от вызова скорой помощи отказался, добавила женщина-очевидец. В настоящее время спасшего пенсионера россиянина разыскивают, чтобы поблагодарить.

После этого инцидента коммунальщики прибыли на место для устранения аварии. Они оказались на месте прорыва водопровода примерно через три часа после произошедшего. Помимо едва не утонувшего пенсионера в огромной луже успели застрять несколько автомобилей.

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