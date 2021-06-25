Ураган в российском регионе обесточил две больницы и подстанцию скорой помощи

Прошедший по югу Псковской области ураган обесточил две больницы в Великих Луках. Об этом в Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Мощный ливень, который сопровождал ветер, залил щитовую детской городской больницы. Также оказался обесточен корпус инфекционной больницы, сейчас питание обеспечивает дизель-генератор. Губернатор отметил, что мощности генератора «не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили». Сейчас больница ожидает прибытия дополнительных баллонов с кислородом и второго генератора.

Также ураган повалил дерево на провода, по которым электричество подавалось на подстанцию скорой медицинской помощи. Пока все вызовы переведены на Псков.

Без электроснабжения в регионе остается более 700 населенных пунктов. К действующим аварийно-восстановительным бригадам завтра утром присоединятся 17 бригад из других областей.

18 июня в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили въезд в город. В результате пострадали 55 человек. В Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зону подтопления попало более 300 домов. Около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.