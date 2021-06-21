В Москве предрекли ураган с грозой и градом

В Москву в выходные придет гроза, которая будет сопровождаться ураганом и градом. Такую погоду жителям столицы предрек ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, 26 и 27 июня атмосфера в столице будет настолько заряжена, что образуются башенки грозовых облаков, пройдут ливни. Однако температура воздуха понизится лишь на несколько градусов.

«В выходные или на рубеже этой и следующей недели в результате смены воздушных масс надо ожидать, что атмосфера может выстрелить очень сильным ливневым дождем, грозой, градом, шквалом и даже, может быть, ураганом», — предсказал Тишковец.

Эксперт подчеркнул, что подобные погодные явления всегда происходят в момент смены аномальной жары на более прохладную погоду. При этом жара, как отметил синоптик, простоит в столице еще несколько дней. Так, столбики термометров поднимутся до 36 градусов тепла — погода в столице побьет температурный рекорд 1901 года.

Ранее в Москве и Подмосковье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности, из-за высокой температуры. Ранее она наблюдалась примерно 120 лет назад. «Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сообщили в Гидрометцентре.