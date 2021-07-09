В России снова выявили максимальное с января число случаев коронавируса

В России снова выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 25 766. Это максимальные показатели с января, 2 числа было выявлено 26 301 заражение. Общее число с начала пандемии составило 5 733 218. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в России выявили 24 818 новых случаев COVID-19. Темп прироста составил 0,45 процента.

25 766 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (6643 случая), Московской области (2545 случаев) и Санкт-Петербурге (1951 случай). Меньше всего — в Магаданской области (28 случаев), Чукотском (16 случаев) и Ненецком (14 случаев) автономных округах.

За последние сутки умерли 726 пациентов, всего с начала пандемии зарегистрирован 141 501 летальный исход.

Суточный показатель выздоровлений составил 21 832, общий — 5 165 087.