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В России выявили 24 818 новых случаев коронавируса

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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 24 818 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии COVID-19 составило 5 707 452. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

24 818
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Накануне было выявлено 23 962 новых случая COVID-19. Темп прироста составил 0,44 процента.

Больше всего заражений выявлено в Москве (6040 случаев), Московской области (2581 случай) и Санкт-Петербурге (1937 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (25 случаев), Ненецком (13 случаев) и Чукотском (10 случаев) автономных округах.

За сутки умерли 734 человека, число летальных исходов с начала пандемии — 140 775.

Суточный показатель выздоровлений составил 21 336, общий — 5 143 255.

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