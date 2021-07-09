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Попова назвала главные источники появления индийского штамма в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главные источники появления индийского штамма коронавируса в России. Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого журналистка разместила в своем Telegram-канале.

По ее словам, россияне завозят «дельта»-вариант вируса после отдыха на Мальдивах, а также после поездок в Европу и Америку.

«То, что мы видим на сегодняшний день, это хороший отдых на Мальдивах, несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них до 70-90 процентов имеет место это распространение, и Соединенные Штаты» — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также выразила мнение, что в России нужно привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.

Ранее, 8 июля, Попова сообщила, что около 66 процентов всех штаммов коронавирусной инфекции, которые были выявлены в России с начала лета — это «дельта плюс».

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