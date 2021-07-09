В Роспотребнадзоре оценили степень защиты вакцин от коронавируса

Вакцины от коронавируса защищают на 99,3 процента, а остальные 0,7 процента являются зоной риска. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», ее слова передает РИА Новости.

«При этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях», — оценила степень защиты Попова.

Также глава Роспотребнадзора назвала самую уязвимую перед коронавирусом группу населения. По ее словам, ей оказались граждане в возрасте от 18 до 49 лет.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первый компонент вакцины получили около 30 миллионов жителей страны.