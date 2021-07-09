Кремль отреагировал на призыв Роспотребнадзора привить всех россиян

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить против коронавируса всех россиян. Его цитирует ТАСС в пятницу, 9 июля.

«Это такое пожелание, к которому можно только присоединиться. Но в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат», — сказал он.

По его словам, всегда будут оставаться несознательные люди, которые являются ковид-диссидентами и антипрививочниками. Кроме того, еще не завершены испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет, напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в пятницу Анна Попова высказала мнение, что в стране следует привить все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с COVID-19.

По последним данным, в Москве первой дозой вакцины привились 3,2 миллиона человек. Столица и Подмосковье входят в первую десятку регионов по доле привитых. Всего в России первую дозу получили почти 25 миллионов человек.