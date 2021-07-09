Эпидемиолог дал совет оставшимся без антител к COVID-19 после прививки россиянам

Эпидемиолог Роспотребнадзора дал совет оставшимся без антител к COVID-19 после прививки россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Если после введения двух компонентов вакцины у человека остаются нулевые титры антител, через шесть месяцев ему стоит привиться другим препаратом, заявил замдиректора по научной работе ФБУН «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Александр Горелов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 июня заверила, что человек, сделавший прививку от коронавируса, не распространяет его. Она добавила, что при ограничении социальных контактов «вирус не распространяется в популяцию».

Ранее стало известно, что два российских поселка — Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района — закроют после заражения COVID-19 каждого десятого жителя. Местные власти хотят установить пропускной пункт на въезде, а также ввести допуск в села только вакцинированным или гражданам с отрицательным ПЦР-тестом.