Роспотребнадзор исключил вероятность заразиться COVID-19 от привитого человека

Прививка от COVID-19 не позволяет вирусу распространиться от человека человеку. Вероятность заразиться исключила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», ее слова передает «Интерфакс».

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По ее словам, против коронавируса действует не только «интенсивная вакцинация», но и уменьшение контактов после введения некоторых ограничений. Глава Роспотребнадзора добавила, что при их сокращении «вирус не распространяется в популяцию, он не передается».

Вместе с тем Попова отметила, что необходимости ужесточения ограничительных мер не будет, если все россияне сделают прививку от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что вакцины от коронавируса защищают на 99,3 процента, а остальные 0,7 процента являются зоной риска. По ее утверждению, при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях.