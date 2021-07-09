Два российских поселка закроют после заражения COVID-19 каждого десятого жителя

На Камчатке в двух поселках установили режим чрезвычайной ситуации и решили их закрыть после заражения населения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о поселках Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района. Местные власти рассматривают возможность установления пропускного пункта на въезд, допуск в села разрешат только вакцинированным или гражданам с отрицательным ПЦР-тестом.

«На 6 июля в "красной зоне" Озерновской районной больницы находились пять человек. На амбулаторном лечении дома пребывают 177 человек. Более 40 жителей госпитализированы в краевой центр», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщает информационное агентство «Кам 24», поселки находятся на юго-западном побережье Камчатки, на берегу реки Озерная. Население составляет 1540 и 534 человека. Таким образом, коронавирусом заразился каждый десятый житель.

Комиссия с участием специалистов Роспотребнадзора выявила, что один из очагов распространения инфекции находился на одном из рыбоперерабатывающих заводов, которые находятся в поселках.

Ранее сообщалось, что село Урахи в Дагестане закрыли из-за массового заражения COVID-19. Распространение коронавируса произошло на поминках, на которых собрались родственники из Избербаша и других территорий Дагестана.