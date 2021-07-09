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Попова заявила об отсутствии в России случаев заражения штаммом «эпсилон»

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России не зафиксировали случаев заражения штаммом коронавируса «эпсилон», который обнаружен в Калифорнии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

«В Российской Федерации пока такого вируса "эпсилон" нет», — заявила глава ведомства.

По словам Поповой, в Роспотребнадзоре пользуются данными зарубежных ученых, которые описывают новые штаммы коронавирусной инфекции. Она отметила, что исследователи пока не обнаружили значительных рисков для человека у «американского» варианта COVID-19.

Кроме того, глава Роспотребнадзора добавила, что в стране зафиксирован только один случай заражения вариантом COVID-19 «дельта плюс».

Попова также назвала наиболее уязвимыми перед коронавирусом людей в возрасте от 18 до 49 лет. Она пояснила, что это самый активный возраст, когда люди имеют большое количество контактов. Они ездят в общественном транспорте, ходят на работу и общаются в нерабочее время с другими гражданами.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали наиболее распространенный в России штамм коронавируса. По словам Поповой, 66 процентов заражений в июне и в июле приходится на штамм «дельта».

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