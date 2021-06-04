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Российское село закрыли на карантин из-за сибирской язвы у жителя

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Село Бижиктиг-Хая в Туве власти закрыли на карантин из-за сибирской язвы у 29-летнего местного жителя. Об этом сообщил врио главы российской республики Владислав Ховалыг на своей странице во «ВКонтакте».

«Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания — менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным», — говорится в сообщении.

В селе работает межведомственная комиссия, проводятся ветеринарные мероприятия, отбираются пробы. По их результатам будет принято решение о дальнейших действиях, отметил Ховалыг.

В Бижиктиг-Хая для выяснения причин заражения уже работает межведомственная комиссия и проводятся ветеринарные мероприятия по ликвидации очага заболевания сибирской язвы. Отбираются пробы, которые в ближайшее время позволят дать компетентное заключение относительно ситуации. После этого примем решение о дальнейших действиях.

Как пишет Telegram-канал MashSiberia, в качестве одной из мер было принято решение пересчитать рогатый скот и лошадей, не выпускать их и запретить ввоз новых особей.

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