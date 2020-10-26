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В Дагестане заподозрили вспышку сибирской язвы

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В селе Какамахи Карабудахкентского района Дагестана пятерых местных жителей госпитализировали в больницу с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Всех больных изолировали в отдельных боксах инфекционного госпиталя участковой больницы. Они проходят дополнительное обследование и получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию.

Отмечено, что случаи заражения зафиксировали в период с 24 по 26 октября, в том числе во время обхода домов. Сейчас в зоне риска находятся еще 14 человек. Их будут наблюдать в течение восьми дней — врачи уже проводят ежедневные осмотры кожных покровов и дважды в день измеряют им температуру тела. При этом подворные обходы в селе продолжаются.

Вспышка сибирской язвы последний раз фиксировалась в Дагестане в октябре 2019 года. Тогда были госпитализированы три человека.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь, источником которой чаще всего становится домашний скот. У больных сибирской язвой развивается интоксикация, возникают язвы на коже, могут появиться легочные симптомы и признаки пищевого отравления. Инфекция не передается от человека к человеку.

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