Кочевников Ямала обезопасили от сибирской язвы

Тундровиков в Надымском районе Ямало-Ненецкого округа добровольно ревакцинировали в рамках профилактики распространения сибирской язвы в регионе, сообщает «Север-Пресс».

Вакцины получили 102 человека в 16 стойбищах, оленеводческих бригадах и отдельно стоящих чумах рыбаков. Также специалисты детской поликлиники провели прием населения, проверили граждан на туберкулез и сделали плановые прививки по национальному календарю.

В Надымской ЦРБ, чьи медработники проводили плановы вылеты в тундру, изданию сказали, что в районе не было случаев заражения сибирской язвой, но вакцинация будет проводиться ежегодно для «иммунологической защиты населения и недопущения возникновения и распространения инфекции».

Летом 2016 года в ЯНАО произошла вспышка заболевания. Погибли 2,3 тысячи оленей, с подозрением на инфицирование госпитализировали 90 человек. У 20 из них диагноз подтвердился. Предположительно, вспышка произошла из-за аномально высокой для региона температуры.

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