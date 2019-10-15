В России зафиксирована вспышка сибирской язвы

В Дагестане три человека госпитализированы с подозрение на сибирскую язву. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Министерства здравоохранения республики.

В ведомстве сообщили, что все заболевшие проживают в селе Новокули. У двух из них диагноз подтвержден в лаборатории, третий остается под наблюдением врачей. Больные находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

По данным РЕН ТВ, заражение произошло через мясо после того, как один из заболевших мужчин зарезал быка. Мясо отправили на продажу, но после подтверждения диагноза изъяли.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь, источником которой чаще всего становится домашний скот. У больных сибирской язвой развивается интоксикация, возникают язвы на коже, могут появиться легочные симптомы и признаки пищевого отравления. Инфекция не передается от человека к человеку.

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