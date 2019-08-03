Число россиян с ВИЧ резко возросло

Число пациентов со впервые установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» за десять лет увеличилось почти в полтора раза. Такие цифры приводит Министерство здравоохранения России, передает «Говорит Москва» в субботу, 3 августа.

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Отмечается, что в 2018 году ВИЧ выявили почти у 86 тысяч человек. Всего в России зарегистрировано 896 тысяч ВИЧ-положительных.

1 августа стало известно, что ситуация с закупками препарата против ВИЧ под названием ламивудин в России оказалась близка к критичной.

31 июля сообщалось, что граждане России стали чаще умирать от ВИЧ. В 2018-м показатель смертности увеличился на 2,2 процента за год, погибло более 20 тысяч россиян. При этом показатель оказался завышен, поскольку при наличии сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции зачастую только последняя регистрировалась как причина смерти.

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