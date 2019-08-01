Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ситуация с закупками препарата против ВИЧ под названием ламивудин близка к критичной. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик РАН Вадим Покровский, передает «Интерфакс».

«Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них — ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», — отметил Покровский.

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По его словам, трижды несостоявшиеся закупки препарата имеет и вторую сторону. Так, раньше благодаря снижению стоимости лечения Минздраву удавалось обеспечивать большее количество людей лекарствами, а сейчас компании перестали выходить на аукционы на невыгодных для них условиях. «Так или иначе финансирование придется увеличивать», — констатировал он.

В пресс-службе Минздрава агентству заявили, что 26 июля был заключен контракт на поставку ламивудина. Первая часть будет поставлена до 1 сентября, полная поставка завершится к ноябрю.

Ламивудин входит почти в каждую схему лечения ВИЧ в России. При этом в большинстве региональных аптек его нет, поэтому пациенты не смогут купить его сами.

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта. По итогам первого тендера из пяти аукционов контракты были заключены только по двум. В ходе второй госзакупки нашелся третий поставщик — ООО «Космофарм», который продаст ламивудина в сочетании с антиретровирусным зидовудином на сумму в 143,5 миллиона рублей. Ни одной заявки не было подано на конкурсы по поставке ламивудина на 273,4 и 26,3 миллиона рублей.

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