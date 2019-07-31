Россияне стали чаще умирать от ВИЧ

Более 20 тысяч россиян умерли от ВИЧ в 2018 году, следует из доклада Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.

Уточняется, что показатель смертности от ВИЧ увеличился на 2,2 процента за год (всего от ВИЧ умерли 20,6 тысяч россиян). Однако в докладе также указывается на завышение этого показателя, «так как практически все умершие при наличии сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции регистрируются как умершие от ВИЧ-инфекции».

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Чаще всего от ВИЧ умирают люди в возрасте от 25 до 44 лет (76,7 процента), пик смертности приходится на граждан в возрасте от 25 до 34 лет. «ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте (18–44 года) выходит на одно первых мест в структуре смертности населения», — говорится в тексте документа.

В 2018 году ВИЧ выявили почти у 86 тысяч человек, тогда как всего в России зарегистрировано 896 тысяч ВИЧ-положительных. Большинство их них (712,5 тысячи) находятся под диспансерным наблюдением.

В начале июля сообщалось, что рост числа людей с ВИЧ в России говорит о снижении смертности среди инфицированных. В Минздраве заявили, что высокие показатели пораженности «не могут однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе». Например, эти цифры могут расти в результате успешного лечения и «накопления» больных.

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