Минздрав нашел плюсы в увеличении числа россиян с ВИЧ

Рост числа людей с ВИЧ в России говорит о снижении смертности среди инфицированных, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве считают, что высокие показатели пораженности «не могут однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе». Например, эти цифры могут расти в результате успешного лечения и «накопления» больных.

По данным министерства, в 2018 году иммунодефицит впервые выявили почти у 86 тысяч россиян. Всего в стране официально зарегистрировано 900 тысяч людей с ВИЧ, но только половина из них (457 тысяч) получает антиретровирусную терапию. При этом, по информации Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу прошлого года насчитывалось 1 007 369 ВИЧ-положительных, еще от 300 до 500 тысяч человек не знают о своем статусе.

Ранее в докладе Роспотребнадзора сообщалось, что в 13 российских регионах более одного процента жителей имеют ВИЧ, еще в 35 субъектах — их 0,5 процента. Самая высокая распространенность вируса зарегистрирована в Иркутской области (1,8 процента населения). Примерно такая же доля людей с ВИЧ — в Свердловской и Кемеровской областях.

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