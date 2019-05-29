Россияне с ВИЧ остались без бесплатного лекарства

Повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкого максимальной цены контракта, пишет «Коммерсантъ».

После срыва первых аукционов в начале года организация «Пациентский контроль» обратилась к 11 производителям, которые зарегистрировали это лекарство. Их попросили объяснить свое неучастие в торгах. Ответили только три фирмы — АО «Оболенское», ЗАО «Канонфарма» и ООО «Нанолек». В первой компании сообщили, что у них нет этого медикамента на складе готовой продукции в связи с отсутствием заказов от дистрибуторов. В двух других причиной назвали невыгодные условия контрактов. В своем ответе «Нанолек» указал, что продает комбинированный препарат ламивудин/зидовудин за 2100 рублей за упаковку — это 34 рубля за таблетку. В февральском госзаказе Минздрава цена за одну таблетку была всего четыре рубля, в апрельском — 16 рублей.

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По итогам первого тендера из пяти аукционов контракты были заключены только по двум. В ходе второй госзакупки нашелся третий поставщик — ООО «Космофарм», который продаст ламивудина в сочетании с антиретровирусным зидовудином на сумму в 143,5 миллиона рублей. Ни одой заявки не было подано на конкурсы по поставке ламивудина на 273,4 и 26,3 миллиона рублей.

В министерстве здравоохранения «Коммерсанту» сказали, что новые закупки будут проводить в июне, а имеющихся запасов медикамента хватит еще почти на пять месяцев.

Издание отмечает, что поставщики отказались участвовать в повторных тендерах Минздрава впервые с момента централизации госзакупок препаратов в 2017 году.

Таблетки ламивудин входят почти в каждую схему лечения ВИЧ в России. При этом в большинстве региональных аптек его нет, поэтому пациенты не смогут купить его сами.

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