Россияне массово отравились в ресторанах

Во время празднования свадеб в банкетных залах «Сеул» в Якутске отравились как минимум 45 человек. 30 из них проходят лечение в инфекционных отделениях больниц и 12 — амбулаторно, сообщается на сайте регионального Минздрава.

По данным ведомства, с 19 по 26 августа пострадавшие обращались за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Все они употребляли пищу на банкетах в период с 16 по 18 августа. Предварительно им диагностировали острый гастроэнтероколит инфекционного происхождения.

В ходе лабораторного исследования у 15 человек выявлен возбудитель сальмонеллеза. «Состояние обратившихся за медицинской помощью больных расценивается как средней степени тяжести, в настоящее время больные идут на поправку», — указали в Минздраве.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Якутии отмечали, что в ходе проверки в ресторанах компании «Сеул» сальмонеллу обнаружили в заготовках для салатов, сырых мясе курицы и говядины, а также у трех работников — повара, уборщицы и официанта. Они отстранены от работы. Материалы переданы в правоохранительные органы республики.

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