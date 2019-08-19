Число отравившихся домашним подсолнечным маслом увеличилось вдвое

Число отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области увеличилось до 11 человек. В местные больницы доставлены еще трое пострадавших взрослых и двое детей, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава региона.

По словам собеседника агентства, у двух пациентов кровотечения, еще у одной женщины изменения в анализах. «Поступили еще двое детей, по предварительной информации, они употребляли подсолнечное масло после термической обработки, у них нет сильных проявлений, у них лабораторные изменения в организме», — уточнил представитель ведомства.

Ранее стало известно о семи отравившихся — пяти взрослых и двоих детях с кровотечениями различной локализации. Двое умерли. Все пострадавшие приходятся друг другу либо родственниками, либо коллегами. В крови у пациентов обнаружен кумарин, который входит в основу крысиного яда. Это вещество снижает свертываемость крови, из-за чего начинается кровотечение.

По предварительным данным, все они употребляли подсолнечное масло, которое дома изготовил их знакомый — житель села Михайловское Тереньгульского района области, который также попал в больницу. Масло он сделал из семян, привезенных его товарищем из Самарской области.

По данным ульяновского Минздрава, в Самарской области уже наблюдалась аналогичная ситуация с отравлением. Те же симптомы были зарегистрированы у 69 граждан Узбекистана, один из них скончался.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил начать проверку по факту случившегося. Все подсолнечное масло в магазинах будет исследовано в лаборатории. Жителям рекомендовали не покупать масло без сертификата качества.

box#2344893