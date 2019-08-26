В результате массового отравления грибами умерли 12 россиян

Число умерших от отравления грибами в Воронежской области выросло с 10 до 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Всего за лето в регионе зарегистрировано 67 диагнозов «острое отравление грибами», среди пострадавших трое детей. Один из несовершеннолетних скончался.

Сейчас на лечении находится семь человек, в том числе один в тяжелом состоянии.

По данным РИА «Воронеж», клиническая картина во всех случаях напоминает отравление белой поганкой. Сами пациенты рассказывали врачам центра острых отравлений облбольницы, что собирали «зеленушки» и «сыроежки», которые внешне можно спутать с ядовитым грибом.

Через 12 часов после употребления в пищу белой поганки начинают проявляться симптомы отравления: диарея, рвота без болей в животе. На третий день начинается печеночная недостаточность, которая может усугубиться вплоть до атрофии печени. Летальность отравления грибом — 10-40 процентов.

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