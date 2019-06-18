Китайцев и японцев вывезут в тайгу за грибами

Житель Амурской области Андрей Давыдюк планирует организовать «грибные» туры для иностранцев. Об этом сообщается на сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Идея вывозить жителей Китая и Японии в тайгу появилась после того, как Давыдюк узнал, что в кухне соседних азиатских стран ценится гриб мацутакэ (в переводе с японского «сосновый гриб» — прим. «Ленты.ру») — рядовка обутая. По словам предпринимателя, в настоящий момент дорабатываются маршрут и инфраструктура, чтобы сделать тропу максимально комфортной.

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Поездка в общей сложности займет пять дней, включая выезд из Благовещенска и возвращение. В группах планируют собирать до 10 человек, благодаря простоте маршрута дорогу осилит любой желающий. Из-за сезонности растения такие туры будут доступны только один месяц в году — в августе.

«Конечно, хочется сделать все по уму — построить домики, баню, я знаю, что в восточных странах любят париться, но без финансовой помощи инвестора, боюсь, не осилим. Поэтому на первое время туристы будут ночевать в палатках», — отметил Давыдюк.

Предполагается, что проект будет презентован в октябре на выставке в Японии.

По информации министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, за 10 лет въездной турпоток из КНР увеличился в девять раз и составил 101,4 тысячи человек. Кроме того, регион посетили индивидуальные туристы из Австралии, Германии, Испании, Канады, Индонезии, Кореи, Конго, Мексики, США, Малайзии и Японии.

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