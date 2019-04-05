Названы самые привлекательные для иностранцев регионы России

Аналитическое агентство «ТурСтат» назвало самые привлекательные для иностранцев регионы России.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных статистики въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году, а также экспертных оценок. Самым популярным регионом у иностранцев стала Москва, которую посетили более пяти миллионов туристов из-за рубежа.

На втором месте Санкт-Петербург — его посетили 3,9 миллиона иностранцев, а замкнула первую тройку Московская область, в которой побывали более двух миллионов иностранных туристов.

Также в первую десятку самых популярных регионов вошли: Краснодарский край (более миллиона туристов), Республика Крым (более миллиона туристов), Приморский край (более 650 тысяч туристов), Республика Татарстан (346 тысяч человек), Иркутская область (295 тысяч иностранцев), Нижегородская область (более 200 тысяч туристов) и Владимирская область (более 200 тысяч интуристов).

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По темпам роста въездного туризма лидируют Крым, Приморский край и Иркутская область. Главными факторами эксперты назвали чемпионат мира по футболу 2018 года, морские круизы по Балтийскому морю и на Дальнем Востоке, а также введение электронных виз.

В декабре 2018 года британское издание The Independent опубликовало список обязательных для посещения в 2019 году европейских городов. На первом месте оказался Минск (Белоруссия), который примет вторые Европейские игры. Его охарактеризовали как чистый, безопасный и дружелюбный город, где можно недорого забронировать жилье.

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