Минск назвали самым привлекательным городом для британских туристов

Опубликован список обязательных для посещения в 2019 году европейских городов. Их рейтинг составило британское издание The Independent.

На первом месте оказался Минск (Белоруссия), который примет вторые Европейские игры. Его охарактеризовали как чистый, безопасный и дружелюбный город, где можно недорого забронировать жилье. На втором месте расположился Роттердам (Нидерланды), который примечателен экспериментальной современной архитектурой и уличным искусством. Замыкает тройку лидеров Ситжес (Испания), куда туристам рекомендовали отправиться вместо людной Барселоны.

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В пятерку рекомендуемых городов попал Арль (Франция), любимый город Ван Гога, и Сараево в Боснии, где авторы отметили самобытную кухню и сочетание соборов, мечетей и синагог.

В рейтинге отмечены и популярные места у путешественников: Рим и Венеция (Италия), а также парижский Диснейленд (Франция), где в 2019 году будут проходить мероприятия «Звездных войн» и комиксов Marvel. Кроме того, туристам посоветовали отправиться в Белград (Сербия) и Бристоль (Великобритания), в котором осенью появится первое озеро для серфинга.

В ноябре были названы самые популярные у россиян города для зимнего отдыха. Выяснилось, что россияне предпочитают Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения), Прагу (Чехия) и Ригу (Латвия).

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