Китайцы у российской границы массово заболели сибирской язвой

Четырнадцать человек заразились кожной формой сибирской язвы в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

«Один пациент уже выписался из больницы, десять человек проходят лечение в Харбине, два человека — в городе Цзямусы, и один человек — в Цзиси. Состояние пациентов оценивается как стабильное», — говорится в заявлении.

Власти отмечают, что больше всего зараженных было зарегистрировано в 2010 году — 38 человек.

Как передает ТАСС, основными переносчиками заболевания являются коровы и бараны. В организм человека инфекция может попасть через контакт с шерстью больного животного или при использовании его мяса в качестве пищи. Эпидемиологи отмечают, что нынешняя вспышка заболевания вызвана температурными и погодными условиями. Такие же случаи происходили в 2016 и 2017 годах.

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