Коттеджный поселок захотели построить на скотомогильнике с сибирской язвой

Российская компания «Октава-Урал» захотела построить коттеджный поселок в Свердловской области. Однако его хотят возвести рядом со скотомогильником, где захоронены падшие от сибирской язвы животные. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поселок должен появиться до 2025 года неподалеку от села Рудное (Ирбитское муниципальное образование). Местные чиновники застройщика поддержали. Ветеринары же утверждают, что строить жилье на участке опасно. Сколько споры язвы остаются в жизнеспособном состоянии, например, в почве, до сих пор науке неизвестно, и если их потревожить, то они начинают прорастать на чем угодно.

Споры могут быть активными в течение 500 лет, а современные правила позволяют строить объекты на критической дистанции от могильников — 30-50 метров. По словам специалистов, необходимо проводить тщательнейшие исследования и обеззараживать котлован, а при малейших подозрениях, что споры активны, сразу же прекращать работы.

Местные жители не хотят даже их начала: помнят последствия эпидемии 1979 года, когда в атмосферу случайно выбросили облака спор сибирской язвы из военно-биологической лаборатории. Точное число жертв не установлено до сих пор. Пока решение ситуации остается под вопросом.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться