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Создатели «КовиВака» заявили об эффективности вакцины против штамма «дельта»

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Препарат «КовиВак» эффективен против штамма коронавируса «дельта». Об этом заявил один из создателей вакцины, генеральный директор ФНЦ имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

«Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины», — заявил Ишмухаметов.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сравнил заразность уханьского и индийского штаммов коронавируса. По его словам, заболеть новым штаммом коронавируса стало гораздо проще.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», после «КовиВак», а последней на данный момент является однокомпонентная прививка «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организаций предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».

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