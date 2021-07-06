Россия
 
Последние новости
Украина обвинила Германию и Францию в потере Крыма
Переход на удаленку привел к дефициту жилья
«Миротворец» поглумился над смертью Владимира Меньшова
Выявлены признаки ухудшения эффективности вакцин против коронавируса
На Украине заподозрили Польшу в скрытой враждебности
Байден пересмотрит санкционную политику США
Принадлежащий владельцу Pornhub порносайт решили закрыть
Запад не ответил на предложение России обсудить Донбасс
В Абхазии российскую туристку унесло в море вместе с детьми
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский врач сравнил заразность «уханьского» и индийского штаммов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Ваганов / Reuters

«Дельта»-вариантом коронавируса можно заразиться на улице, пройдя без маски возле инфицированного человека. Штаммы коронавируса сравнил российский врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Ura.ru.

По его словам, предыдущие варианты требовали более тесного контакта. В этом случае соблюдение социальной дистанции перестает защищать от инфекции, уточнил специалист.

«Глава ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович высказала интересную мысль: ранее, чтобы заразиться уханьским штаммом, нужно было чуть ли не обниматься с человеком и целоваться, при британском варианте — просто посидеть за одним столом или в одной комнате, при "дельте" — всего лишь пройти без маски на улице рядом с вирусоносителем», — подчеркнул Болибок.

Он отметил, что при новых мутациях коронавирус стал быстрее распространяться даже внутри организма, ведь вирус передается от клетки к клетке гораздо легче.

Ранее иммунолог рассказал, что проявления насморка и чиханья отличают аллергические реакции, а повышение температуры является поводом сдать анализы на COVID-19. По его утверждению, наиболее характерный симптом при аллергии — это чиханье, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог Болибок: новым штаммом COVID можно заразиться на улице
Раскрыт еще один влияющий на течение коронавируса фактор
Врачи назвали проявления индийского штамма коронавируса