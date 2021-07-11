Названы защищающие от «дельта»-штамма вакцины

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов объяснил, какие вакцины эффективны против «дельта»-штамма коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам эксперта, от индийского варианта инфекции защищают мРНК- и векторные вакцины, ключевыми компонентами которых являются вирусы, матричная рибонуклеиновая кислота и белки. В число эффективных вакцин входит и российский препарат «Спутник V».

При этом Нетесов уточнил, что степень защиты меньше, чем от уханьского штамма. «Защищали от исходного варианта на 95 процентов, а сейчас защищают от варианта "дельта" на 90 процентов», — пояснил он.

Ранее ученые создали защиту от «дельта»-варианта коронавируса. В ходе экспериментов специалисты из Таиланда установили, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет для противостояния новому штамму.