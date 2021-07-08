Эксперт предупредил об угрозе возникновения суперштамма коронавируса

Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов предупредил о риске зарождения суперштамма коронавируса. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

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Он пояснил, что суперштамм — мутация вируса, которая будет значительно отличаться от предыдущих и потребует новых методов лечения и профилактики. По словам Дурманова, возникновение новых мутантных форм зависит от числа заболевших.

Единственным средством борьбы с суперштаммом является недопущение его появления. Этого можно добиться лишь путем массовой вакцинации уже имеющимися препаратами. «Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется», — объяснил он.

Эксперт добавил, что в теории возможно появление штамма, против которого нынешние вакцины окажутся неэффективны. Однако, успокоил он, ученые «авансом» разрабатывают вакцины против подобных мутаций.

7 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус рассказал, что новые штаммы коронавируса одерживают победу над вакцинами из-за высокой степени заразности. «Варианты COVID-19 выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — также отметил глава ВОЗ. Он раскритиковал стратегию «вакцинного национализма», в результате которой небольшая группа стран имеет «львиную долю» препаратов от коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что индийский штамм коронавируса имеет свою особенность — на 7-8-й день улучшения самочувствия пациент может попасть в больницу. Он отметил, что «дельта»-вариант способен обходить иммунные барьеры, поэтому не стоит запускать ситуацию в самом начале заболевания.

