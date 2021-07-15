Вирусолог оценил заявление ВОЗ о начале новой волны пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что мир находится в начале новой волны пандемии COVID-19. Своим мнением на этот счет вирусолог поделился с «Лентой.ру».

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал заявление касательно пандемии COVID-19. Он сообщил о высоких темпах роста заболеваемости в мире, а также смертности от коронавируса. Гебрейесус добавил, что число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

Генеральный директор ВОЗ утверждает, что индийский вариант вируса «дельта плюс» — один из главных факторов роста показателей передачи инфекции. Он отметил, что это «подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер».

Гебрейесус отметил, что индийский вариант инфекции был обнаружен более чем в 111 странах мира, в связи с чем в организации ожидают, что «скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал».

Объявление новой волны пандемии необходимо для принятия противокоронавирусных мер.

По словам Аграновского, объявление генеральным директором ВОЗ новой волны пандемии COVID-19 нужно для удобства принятия противокоронавирусных мер.

«Люди нуждаются в схематизации процессов и упрощении обозначений. Можно называть вспышки инфекции волнами. Если это удобно для принятия адекватных мер — пусть так и будет», — отметил вирусолог. Он уточнил, что мощных лекарств против коронавируса пока не разработано и заявил, что вакцинация — «единственное средство до, во время и после волн инфекции».

Ранее, 1 июля, российские ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19. Он может наступить в середине сентября, рассказал руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков. Ученые спрогнозировали, что число пациентов с коронавирусом в Москве может достигнуть примерно 225-280 тысяч.