ВОЗ заявила о начале новой волны пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале новой волны пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», — сказал он в ходе своего выступления в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Гебрейесус сообщил о высоких темпах роста заболеваемости в мире, а также смертности от COVID-19. Он добавил, что число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

Генеральный директор ВОЗ утверждает, что индийский вариант вируса «дельта плюс» — один из главных факторов роста показателей передачи инфекции, что «подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер».

Гебрейесус отметил, что индийский вариант инфекции был зафиксирован более чем в 111 странах, в связи с чем в организации ожидают, что «скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал».

7 июля Гебрейесус рассказал, что новые штаммы коронавируса одерживают победу над вакцинами из-за высокой степени заразности. Он раскритиковал стратегию «вакцинного национализма», в результате которой небольшая группа стран имеет «львиную долю» препаратов от COVID-19.

