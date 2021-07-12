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В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Индийский штамм коронавируса уже распространился на 104 страны и скоро станет доминирующим в мире. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, его слова передает ТАСС.

Эксперт напомнил, что «дельта»-вариант вируса обладает более высокой степенью заразности в сравнении с другими мутациями. Он указал на ухудшение мировой эпидемиологической ситуации и рост числа заболевших.

«Минувшая неделя была четвертой подряд, в течение которой отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного», — отметил Гебрейесус. По его словам, показатели смертности в результате осложнений заболевания также увеличиваются.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что наиболее сложная обстановка сохраняется в странах с ограниченным доступом к вакцинам против коронавируса. Однако пандемия, по мнению эксперта, не закончилась нигде.

7 июля Гебрейесус рассказал, что новые штаммы коронавируса одерживают победу над вакцинами из-за высокой степени заразности. Он раскритиковал стратегию «вакцинного национализма», в результате которой небольшая группа стран имеет «львиную долю» препаратов от COVID-19.

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