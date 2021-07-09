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Назван срок распространения индийского штамма коронавируса на всю Европу

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Фото: Amit Dave / Reuters

Директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич назвал предположительный срок распространения индийского штамма коронавируса на все страны Европы. Эксперт высказался на заседании Национального штаба гражданской защиты Хорватии, его слова передает ТАСС.

Маркотич заявил, что «дельта»-вариант COVID-19 станет доминирующим на всей европейской территории к концу августа текущего года. «На данном этапе "дельта"-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания», — отметил он.

Эксперт призвал население Европы к скорейшему завершению процесса вакцинации для защиты от агрессивного индийского штамма. Отмечается, что в Хорватии 45 процентов взрослого населения сделали прививку первым компонентом препарата от коронавируса.

1 июля в Европе спрогнозировали наступление новой волны заболеваний коронавирусом. Эксперты заявили, что сейчас Евросоюз столкнулся с новой проблемой: иммунизации сильно отличаются от страны к стране. Например, в Бельгии первую дозу препарата получил по меньшей мере 61 процент населения, а в Болгарии — лишь 14 процентов.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире. При этом в ВОЗ отметили, что в западных странах, победивших COVID-19, сохраняется угроза распространения индийского штамма.

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