В Европе спрогнозировали наступление новой волны коронавируса

К 30 июня 46 процентов населения Европы получили первую дозу вакцины от коронавируса и только 26 процентов полностью вакцинированы, сообщили «Известиям» в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Там отметили, что таких показателей недостаточно и спрогнозировали наступление новой волны заболеваний.

В центре заявили, что сейчас Европа столкнулась с новой проблемой: иммунизации сильно отличаются от страны к стране. Например, в Бельгии первую дозу препарата получил по меньшей мере 61 процент населения, а в Болгарии — лишь 14 процентов.

«В некоторых странах получается так, что вакцины доступны, но люди не хотят прививаться. Властям необходимо попытаться обратиться к этой части населения», — заявили в ECDC.

Эпидемиолог и советник по вопросам здравоохранения итальянского региона Апулия Пьерлуиджи Лопалко подчеркнул, что неоднородный прогресс в реализации кампании вакцинации может привести к плачевным последствиям. «Вакцинация — это единственный эффективный способ остановить новую волну пандемии осенью», — сказал он.

Ранее глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон (Andrea Ammon) предрекла индийскому штамму коронавируса быстрое распространение на все страны Европы. Врач отметила, что к августу 2021 года 90 процентов случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на дельта-вариант вируса.