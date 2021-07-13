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В российском регионе откроют ковидный госпиталь для младенцев

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
В Астраханской области откроют ковидный госпиталь для младенцев

В Астраханской области откроют временный ковидный госпиталь для младенцев на базе областной детской клинической больницы имени Силищевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Госпиталь решили открыть по причине госпитализации четырех детей с коронавирусной инфекцией в возрасте до 28 недель.

«К открытию готовятся 20 коек. Сейчас дети получают лечение в Областной инфекционной больнице имени Ничоги. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с тяжестью их состояния, с обязательной консультацией врача неонатолога», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в третью волну коронавируса специалисты наблюдают увеличение количества заболевших среди детей. По словам директора Федерального научно-клинического центра детей ФМБА Ильи Зябкина, говорить о высокой летальности среди детей пока преждевременно, однако, по некоторым данным зарубежных авторов, она достигает одного процента.

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