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Российский врач рассказала о тяжелейшем синдроме у детей с COVID-19

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Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Осложнения после COVID-19 детей и подростков настигают через пару месяцев. Утверждение, что они переносят болезнь легче, чем взрослые, опровергла заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор Сусанна Харит в интервью «Петербургскому дневнику».

По словам специалиста, дети могут переносить COVID-19 незаметно, но через пару месяцев у них развиваются тяжелые последствия, получившие название «детский мультисистемный воспалительный синдром».

«Осложнения тяжелейшие — вплоть до кардиореанимации, и, к сожалению, вирус "дельта" дает большую заболеваемость детей», — уточнила профессор.

Она рассказала, что зачастую с проблемами сталкиваются подростки в возрасте 13-14 лет и старше. По утверждению Харит, заболеваемость среди детей связана с мутациями вирусов. Кроме того, врач напомнила, что в стране уже начались клинические испытания вакцины от COVID-19 на подростках. Им вводят только половину дозы препарата, подчеркнула специалист.

Ранее главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов заявил, что одной из характерных черт заболевания у детей является то, что на начальном этапе коронавирус «прячется за масками» других инфекционных болезней.

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