Главный педиатр Москвы рассказал об особенностях коронавируса у детей

Главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал об особенностях протекания коронавируса у детей. Его слова приводит РИА Новости.

Как отмечает эксперт, одной из характерных черт заболевания у детей является то, что на начальном этапе COVID-19 «прячется за масками» других инфекционных болезней. В частности, под маской кишечной инфекции, острых хирургических или сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, дети часто переносят COVID-19 бессимптомно или с наименее выраженными симптомами. Однако, подчеркнул Османов, в некоторых случаях коронавирус может протекать очень тяжело, что приводит к госпитализации.

Ранее Османов объяснил необходимость прививать подростков от коронавируса. По его словам, в этом возрасте несовершеннолетние социально активны, а заболевание проходит у них так же тяжело, как у взрослых.