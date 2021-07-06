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В российском регионе произошла вспышка COVID-19 в интернате для детей-инвалидов

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Фото: Pixabay

В Волгоградском областном реабилитационном центре для детей-инвалидов «Доверие» произошла вспышка коронавирусной инфекции, об этом сообщила администрация российского региона, передает РИА Новости.

По информации властей, интернат переведен в режим карантина с 29 июня на две недели из-за нескольких случаев COVID-19 у воспитанников и работников учреждения. Отмечается, что в реабилитационный центр 17 июня поступили двое детей, один из больницы, где проходил длительное лечение по основному заболеванию, второй из дома. Спустя три дня у них поднялась температура, один был госпитализирован.

В настоящее время десять сотрудников и девять воспитанников показали положительный тест на коронавирус, все они переносят инфекцию удовлетворительно и идут на поправку. На время карантина родителям запрещено забирать ребят домой, они могут общаться с ними дистанционно.

Ранее главный педиатр Москвы Исмаил Османов объяснил необходимость прививать подростков от коронавируса. По его словам, в этом возрасте несовершеннолетние социально активны, а заболевание проходит у них так же тяжело, как у взрослых. Особенно опасен для несовершеннолетних индийский штамм.

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