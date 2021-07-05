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Диетолог рассказал о питании для пациентов с коронавирусом

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Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Пациентам с коронавирусной инфекцией рекомендуется заменить мясо на рыбу и молочные продукты. Такой совет дал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян в разговоре с ТАСС.

Как пояснил эксперт, такой рацион питания поспособствует выработке антител к вирусу, поскольку рыба и молочная продукция богаты белком, но при этом легче усваиваются организмом. Придерживаться его рекомендуется как во время болезни, так и после.

Помимо этого Тутельян призвал пациентов с COVID-19 соблюдать питьевой режим и выпивать не менее двух литров жидкости в день. Употреблять можно и минеральную воду, но не газированную. Также не стоит пренебрегать витаминами, которые необходимы для восстановления.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала три «суперпродукта» против коронавируса. В подборку вошли продукты, богатые витамином D, цинком и селеном.

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