Первые российские подростки получили прививку от коронавируса

В Москве первые одиннадцать детей, участвующие в исследованиях вакцины от COVID-19 «Спутник V», получили первый компонент препарата. У подростков осложнения не наблюдаются, рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Османов сообщил, что все российские подростки, получившие прививку, чувствуют себя хорошо. Специалисты не зафиксировали у них ни местные осложнения, ни общие побочные реакции. Врач пояснил, что перед вакцинацией дети прошли отбор, в рамках которого обследовали их состояние здоровья, а также изучили их медицинские документы.

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Педиатр добавил, что в течение двух суток за детьми будут наблюдать врачи, после чего их выпишут. Через три недели подростки вернутся в медицинское учреждение, чтобы получить второй компонент вакцины. За состоянием детей также будут наблюдать в период между двумя прививками и на протяжении следующего года.

Всего в рамках исследования вакцины врачи в больнице имени Башляевой планируют привить 50 человек. В Москве общее число участников в возрасте от 12 до 17 лет на базе двух детских больниц достигнет 100.

Ранее в Минздраве раскрыли подробности испытания вакцины от коронавируса на подростках. Исследования не несут никаких рисков для детей, так как прививку делают специальной уменьшенной дозой препарата.