Гинцбург пообещал подобрать «Спутник V» для детей всех возрастов

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет поучаствуют в клинических исследованиях вакцины против коронавируса «Спутник V». Он пообещал подобрать коцентрацию препарата для детей всех возрастов, сообщает ТАСС.

Вирусолог рассказал, что детские исследования «Спутника V» будут отличаться от испытаний у взрослых только в одном аспекте. Для каждого возраста ученые планируют подобрать оптимальные концентрации вакцины и наблюдать за ее действием. Гинцбург предположил, что побочные эффекты в этом случае будут минимальны. «Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на этом и остановимся», — отметил он.

Гинцбург добавил, что для детского «Спутника V» выдадут отдельные документы. Ориентировочно регистрация препарата запланирована на 20 сентября. «Это доза "Спутника V", но регистрационное удостоверение будет отдельное», — заключил эксперт.

Ранее Гинцбург анонсировал запуск исследований «Спутника V» для несовершеннолетних в ближайшие несколько недель. Он выразил надежду, что прививка будет защищать детей не только от известных штаммов коронавируса, но и от будущих его мутаций.