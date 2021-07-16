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Академик назвала приоритетные группы детей для вакцинации

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters
Академик Намазова-Баранова призвала первыми вакцинировать детей с пороками и ожирением

Академик РАН, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова призвала первыми вакцинировать от коронавируса детей с пороками и ожирением. По ее мнению, лица всех возрастов необходимо прививать от COVID-19 в приоритетном порядке, сообщает «Российская газета».

Врач напомнила, что наиболее уязвимыми группами людей перед COVID-19 являются люди любого возраста с избыточной массой тела и ожирением, генами тромбофилии и нарушением свертывающей системы крови, пороками развития сердца и внутренних органов и другими заболеваниями. «Они должны быть в группах приоритетной вакцинации», — подчеркнула Намазова-Баранова.

Специалист заявила, что согласно результатам годовой работы Федерального консультативно-реанимационного центра для детей, работающего на базе РНИМУ имени Пирогова, среди скончавшихся от коронавируса детей больше 90 процентов имели тяжелую сопутствующую патологию.

Намазова-Баранова также предложила добавить к приоритетным группам для вакцинации тех пациентов, кто получает чрезвычайно дорогостоящую терапию — например, биологическую терапию онкологических и аутоиммунных заболеваний. «Эту вакцинацию можно организовать в медицинских учреждениях перед выпиской из стационара», — заключила она.

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