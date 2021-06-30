В Туве прекратили работу детских лагерей после вспышки коронавируса

Власти Тувы прекратили работу детских оздоровительных лагерей в регионе после вспышки коронавируса в лагере «Байлак» — второй сезон не будет принимать детей. Об этом сообщается на официальном портале республики.

Как заявил врио главы Тувы Владислав Ховалыг, транспортировка детей из лагерей будет организована с 30 июня. Родителям вернут деньги за путевки. На 29 июня в регионе работали 165 оздоровительных лагерей, где отдыхал 7521 ребенок.

Ховалыг добавил, что число заражений коронавирусом в «Байлаке» растет. По его словам, к групповому заболеванию привела халатность некоторых работников.

В сообщении на портале республики уточняется, что все работники лагерей перед сменой проходили медосмотр, сдавали анализы на вирусные инфекции и ПЦР-тесты на наличие COVID-19, к исполнению обязанностей допускались те, у кого есть медицинские книжки с наличием сертификата о полной вакцинации или справки о прохождении теста за 72 часа до начала смены. Дети также проходили медосмотр и имели справки об эпидокружении.

О вспышке в лагере «Байлак» стало известно 25 июня. У одного из отдыхающих появилось недомогание, а тест на коронавирус оказался положительным. После этого руководство лагеря провело дезинфекционную обработку. По данным Следственного комитета, заразились 66 детей из 174 и 8 работников из 33. Ведомство организовало проверку.