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Российский вирусолог рассказал об опасности мутаций коронавируса для детей

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Дальнейшие мутации коронавируса могут привести к поражению репродуктивных органов детей, ведь во время пубертатного периода у них вырабатывается много рецепторов, притягивающих вирус. Об этой опасности рассказал российский вирусолог Евгений Тимаков, передает ТАСС.

По словам специалиста, в настоящее время отсутствуют научные данные о том, какое влияние оказывает «дельта»-вариант на детей. Вирусолог отметил, что они стали болеть гораздо чаще.

«Надо понимать, что большая часть детишек уже имеют иммунитет к коронавирусу, они в скрытой форме (переболели — прим. «Ленты.ру»), у них как раз тот самый Т-клеточный пластический иммунитет, длительный, стойкий», — уточнил Тимаков.

Ранее в Минздраве раскрыли детали испытания вакцины от COVID-19 на подростках. Как отметил главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава Александр Румянцев, испытания не несут никаких рисков для детей, ведь прививка будет сделана специальной уменьшенной дозой препарата.

Испытания вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет стартовали в понедельник, 5 июля. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, исследования проводят на базе двух детских поликлиник совместно с центром имени Гамалеи.

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