Стало известно о состоянии российских подростков после вакцинации от COVID-19

Первую прививку «Спутником V» в Москве сделали 21 подростку. У двух из них после вакцинации от коронавируса поднялась температура. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По словам заммэра, все подростки чувствуют себя хорошо. До прививки они прошли медицинское обследование. Детям также сделали ПЦР-тесты.

Ракова добавила, что 11 человек получили первый компонент вакцины и находятся под наблюдением врачей в детской больнице имени З. А. Башляевой, остальные 10 подростков — в Морозовской детской больнице.

Она также сообщила, что клиническое испытание вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет началось в понедельник, 5 июля, в Москве.