В России отметили увеличение числа заболевших COVID-19 детей

В ФМБА рассказали об увеличении числа заболевших COVID-19 детей в России

В третью волну коронавируса специалисты наблюдают увеличение заболевших среди детей. Об этом рассказал директор Федерального научно-клинического центра детей ФМБА Илья Зябкин. Его слова приводит Regnum.

Врач отметил, что если в первую волну в России болели в основном люди старшего поколения, то сейчас это достаточно молодые люди, в том числе дети.

«Что касается третьей волны, то появляется не просто большое количество молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы активно ее обсуждаем», — сказал Зябкин.

Также он добавил, что говорить о высокой летальности среди детей пока преждевременно, однако, «по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно одного процента».

Ранее главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, что на начальном этапе COVID-19 у детей «прячется за масками» других инфекционных болезней. В частности, под маской кишечной инфекции, острых хирургических или сердечно-сосудистых заболеваний.